المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاغنر الروسية “منظمة إجرامية دولية”

20 يناير، 2023
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صنّفت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية على أنها “منظمة إجرامية دولية”، وفق ما اعلن البيت الابيض الجمعة، منددا بما تقوم به في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن فاغنر “منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع”، لافتا الى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو “خمسين ألف” شخص في اوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا.

واضاف كيربي “لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين”، الى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية “تحفظات” عن “سبل التجنيد” التي تعتمدها المجموعة.

واعلن المسؤول أن واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية وستفرض عليها عقوبات أخرى.

وتحدث ايضا عن صور بالاقمار الاصطناعية تظهر قطارات روسية تتجه الى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لمجموعة فاغنر.

والمجموعة شبه العسكرية يقودها يفغيني بريغوجين، وتنشط للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.

المصدر
أ ف ب
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20 يناير، 2023
0 25 دقيقة واحدة

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