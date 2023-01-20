عنصر من الشرطة المصرية

مصر: مقتل شرطي أثناء مطاردة عناصر اجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية

20 يناير، 2023
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اعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة مقتل احد افرادها اثناء مطاردة عناصر اجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الاسكندرية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها انه عقب تقنين الاجراءات تم تحديد وجود ثلاثة من عناصر اجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بمحافظة الاسكندرية والصادر ضدهم احكام قضائية في عدد من القضايا ابرزها “مخدرات وسلاح”.

وأضافت انه تم استهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا باطلاق النيران على قوات الشرطة مما اسفر عن مقتل احد افراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

المصدر
وكالات
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20 يناير، 2023
0 27 أقل من دقيقة

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