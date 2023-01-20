مصفاة نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.49 دولار ليبلغ 83.51 دولار في تداولات أمس

20 يناير، 2023
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49ر2 دولار ليبلغ 51ر83 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 86 دولارا في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا إلى 25ر84 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا إلى 62ر78 دولار للبرميل.

المصدر
كونا
الوسوم
20 يناير، 2023
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