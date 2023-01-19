سان جيرمان يهزم نجوم الهلال والنصر في كرنفال خيالي بكأس موسم الرياض

في كرنفال خيالي شهده ملعب (الملك فهد) بالرياض، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 5 / 4 على نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين، اليوم الخميس، في كأس موسم الرياض.

وتحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في المدرجات، تجددت المواجهة الساحرة مرة أخرى بين البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق نجوم الهلال والنصر، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وافتتح ميسي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل رونالدو لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 43، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان بيرنات في الدقيقة .39

وبينما أضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث لسان جيرمان بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، أحرز رونالدو هدف التعادل من جديد لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرخيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 54، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانج في الدقيقة .57

ولم يهنأ نجوم الهلال والنصر بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، أعقبها تسجيل زميله هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس في الدقيقة .78

واختتم أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة بعدما أحرز الهدف الرابع لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع للشوط الثاني.