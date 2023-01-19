الفريق الوطني لسلاح (ابيه) متوجا بالميدالية البرونزية

الكويت تحصد فضية و5 برونزيات في البطولة العربية للمبارزة

19 يناير، 2023
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حصد منتخب الكويت فضية وخمس برونزيات موزعة على مسابقتي الفردي والفرق ضمن البطولة العربية للمبارزة المقامة في مملكة البحرين والتي اختتمت اليوم الخميس.

وفاز المنتخب الكويتي بفضية فرق الرجال في سلاح (سابر) وبرونزية فرق الرجال في سلاحي (فلوريه) و(ابيه) وبرونزية فرق السيدات في سلاح (ابيه) فيما حصد اللاعب حسن الفودري برونزية الفردي في سلاح (ابيه) واللاعب علي النصار برونزية الفردي في سلاح (فلوريه).

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالكريم الشملان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتحاد الكويتي للمبارزة قرر المشاركة بالبطولة بفريق الناشئين لاعدادهم للبطولات المستقبلية وزيادة الاحتكاك بالعديد من المنتخبات.

واشاد الشملان بأداء اللاعبين سواء في مسابقتي الفردي والفرق معربا عن الامل في بناء منتخب قوي قادر على تحقيق الالقاب القارية والدولية.

وأوضح ان المنتخب استطاع مجاراة المنتخبات المشاركة بالبطولة وحصد عدة ميداليات اثبتت قدرة اللاعب الكويتي على المنافسة في اعلى المستويات وامتلاكه المهارات الكافية للوقوف على منصات التتويج.

الكويت تحصد فضية و5 برونزيات في البطولة العربية للمبارزة
بعثة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولة
جانب من منافسات البطولة
المصدر
كونا
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19 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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