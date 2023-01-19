تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين في قضية فيلم “راست”

تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين في قضية فيلم “راست”

أعلنت مدعية عامة أميركية الخميس أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن “راست” عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التصوير، فيما وصف وكيل الدفاع عنه توجيه هذه التهمة إليه بأنه “خطأ قضائي رهيب”.

وأوضحت المدعية العامة في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-ألتويس أن التهمة نفسها ستوجه أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير.

وحصلت الحادثة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في موقع تصوير “راست” في مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

وقالت ماري كارماك-ألتويس “بعد مراجعة دقيقة للأدلة ولقوانين نيو مكسيكو ، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية إلى أليك بالدوين وأعضاء آخرين في فريق تصوير + راست +”.

وأضافت “في ظل ولايتي، ما مِن أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة”.

وأوضحت المدعية العامة أن التهم ستوجَه رسميا “بحلول نهاية الشهر”. وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً.

إلاّ أن وكيل بالدوين المحامي لوك نيكاس رأى أن “هذا القرار يشوه الموت المأسوي لهالينا هاتشينز ويمثل خطأً قضائياً رهيباً”.

وشدد المحامي على أن “بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر في موقع التصوير”.

ذخيرة حقيقية

دأب الممثل البالغ 64 عاماً على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن.

وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء.

وركزت تحقيقات الشرطة على تحديد سبب وجود ذخيرة حية في موقع التصوير، إذ إن هذا الأمر محظور كلياً في المبدأ بدافع الحرص تحديداً على تفادي أي حوادث من هذا النوع.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد وضعت الرصاص الحي في المسدس الذي استخدمه بالدوين بدلاً من وضع طلقة خلبية.

وتوقع النجم في آب/أغسطس الفائت ألاّ توجه اتهامات إلى أي شخص، مشيراً في حديث إلى محطة “سي إن إن” إلى أنه استعان بمحقق خاص لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.

ونتجت من القضية مجموعة دعاوى مدنية رفعها عدد من أعضاء فريق الفيلم.

وأعلن بالدوين في تشرين الأول/أكتوبر 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز تُسقط بموجبه الدعوى المدنية التي رفعتها على النجم.

ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأشار بيان يومها إلى أن إنتاج الفيلم سيُستأنف في كانون الثاني/يناير 2023.