النواب الألمان يصنفون ممارسات تنظيم داعش في حق الأيزيديين على أنها “إبادة”

النواب الألمان يصنفون ممارسات تنظيم داعش في حق الأيزيديين على أنها “إبادة”

أقر النواب الألمان مذكرة الخميس تصنّف ما ارتكبه تنظيم داعش في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق العام 2014 على أنه “إبادة جماعية”، وأوصوا بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الناطقة بالكردية.

وأقر النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، بإجماع النواب الحاضرين.

وجاء فيه أن “الهدف الأساسي لتنظيم داعش كان القضاء التام على المجتمع الأيزيدي”، مضيفا “أكثر من 5000 من الأيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد تنظيم داعش، خصوصا في عام 2014”.

وأشار إلى أن الرجال الأيزيديين “أجبروا على تغيير (ديانتهم)، وفي حال الرفض، تم إعدامهم أو ترحيلهم على الفور وتحويلهم إلى عبيد يعملون بالسخرة”.

“دين”

وتعرضت الفتيات والنساء “للاستعباد والاغتصاب والبيع”، كما تضيف المذكرة البرلمانية التي تشير إلى أن “العنف الجنسي… هدفه تجريد المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها”.

وعليه، فإن “مجلس النواب (البوندستاغ) يعتبر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي إبادة جماعية”.

ورحبت الأيزيدية نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2018 بالقرار معتبرة أن ألمانيا “تشكل بذلك قدوة” ودعت “كل الحكومات التي لم تقدم على ذلك حتى الآن، إلى الاعتراف بالإبادة رسميا”.

وأضافت في بيان “للأسف لا تلتزم غالبية دول العالم الاعتراف بهذه الإبادة ولا تقدم على محاكمة مجرمي تنظيم الدول الإسلامية المسؤولين عنها، وإدانتهم”.

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد منظمات أيزيدية غير حكومية وقالت “نحن كمجتمع وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك بل إحقاق الحق للضحايا”.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بنبرة آسفة “لماذا لم نتحرك؟” لمنع تلك التجاوزات، مؤكدة أن “ما من قرار برلماني في العالم يمكنه إصلاح المعاناة”.

بدوره، قال النائب عن الخضر ماكس لاكس “نحن مدينون للأيزيديين لأننا لم نتحرك. صمتنا كلف أرواحًا بشرية”.

وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفتا بحصول “إبادة” على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت هولندا بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين.

ورأى الناشط ميرزا ديناي المدافع البارز عن حقوق الأيزيديين في بيان “تكمن أهمية الخطوة الألمانية أنها تشمل تدابير تهدف إلى القضاء على تداعيات الإبادة الجماعية”.

ليس “صَدفة فارغة”

وقالت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي دريا تورك-ناشبور “الاعتراف بالإبادة الجماعية ليس صَدفة فارغة”.

وتنصّ وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة.

وألمانيا حيث تعيش جالية أيزيدية من الأكبر في العالم، هي من الدول القليلة التي سلكت مسارا قضائيا بشأن ممارسات تنظيم داعش في حق هذه الأقلية.

وقال النائب المحافظ مايكل براند من على منبر مجلس النواب “يجب ألا يكون هناك مكان واحد على هذا الكوكب يشعر فيه هؤلاء المجرمون بأمان”.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دان القضاء الألماني جهاديا عراقيا بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” في حق الأقلية الأيزيدية في سابقة عالمية رحبت بها نادية مراد معتبرة انها اعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش.

وتحاكم امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، حاليا في غرب ألمانيا بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها.

وأعلن فريق تحقيق أممي خاص في أيار/مايو 2021 أنه جمع “أدلة واضحة ومقنعة” على أن تنظيم داعش ارتكب إبادة في حق الأيزيديين.