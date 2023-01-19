محمد المهان: اعتماد ميزانية لإنشاء بعض الكليات التابعة لـ”التطبيقي” في مدينة صباح الأحمد

محمد المهان: اعتماد ميزانية لإنشاء بعض الكليات التابعة لـ”التطبيقي” في مدينة صباح الأحمد

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها اليوم تكليف مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023 ببحث موضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وقال عضو اللجنة النائب د. محمد المهان إن ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أفادوا بأنه تم اعتماد ميزانية لإنشاء بعض الكليات مثل كلية التربية والصحة العامة والتكنولوجيا والدراسات التجارية بسعة 5 آلاف طالب.

وأوضح المهان أن المشروع في طريقة للحصول على الموافقات الحكومية لطرح المناقصة، مبينا أن الميزانية سيتم صرفها في شهر أبريل المقبل.

وأكد أن اللجنة طلبت من ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تزويدها بتقرير عن المشروع.

وأعلن أن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزيرة الصحة تكليف مجلس الأمة في شأن بحث استعجال إنشاء المدينة الطبية بمنطقة صباح الأحمد السكنية.

وبين أن ممثلي وزارة الصحة أفادوا بأن قطعة الأرض التي تم تسليمها للوزارة لا تكفي لإنشاء المشروع، وأن الوزارة طلبت مساحة أكبر .

وأكد أنه تم تخصيص ميزاينة للمشروع ، مبينا أن الوزارة ستوافي اللجنة بما تم من إجراءات لتخصيص الأرض وطرح مناقصة المشروع.