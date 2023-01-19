فرق الإطفاء تسيطر على حريق عمارة في السالمية

“الإطفاء”: السيطرة على حريق عمارة بمنطقة السالمية

19 يناير، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزيه عصر اليوم الخميس يفيد بإندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء البدع والسالمية إلى موقع البلاغ وعند الوصول تبين أن الحريق إندلع في عمارة مكونة من 10 أدوار والحريق في الدور الرابع مع إنتشار كثيف للدخان في أرجاء العمارة.

هذا وقد باشر رجال الإطفاء على الفور بإخلاء العمارة من السكان و مكافحة الحريق واخماده وقد أسفر الحريق عن إصابة أمرأة من الجنسية الآسيوية بحروق متنوعة وتم تسليمها الي فنيي الطوارئ الطبيه .

المصدر
قوة الإطفاء
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19 يناير، 2023
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