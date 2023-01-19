وزير الداخلية يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني العربي

وزير الداخلية يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني العربي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان تعزيز التعاون الأمني العربي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ طلال الخالد استقبل كومان اليوم الخميس في قصر السيف حيث سلمه دعوة لحضور اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده في العاصمة التونسية في مارس المقبل.

وأضافت أن الشيخ طلال الخالد رحب بالدكتور كومان وأشاد بالدور الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي.

من جانبه شكر كومان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على كرم الضيافة وما أبداه من رؤى حول تطوير العمل الأمني العربي المشترك.