“المرافق العامة”: إنشاء أفرع لـ”التطبيقي” في المنطقة الجنوبية وتخصيص 300 ألف متر للمدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد

“المرافق العامة”: إنشاء أفرع لـ”التطبيقي” في المنطقة الجنوبية وتخصيص 300 ألف متر للمدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد

ناقشت لجنة المرافق العامة في اجتماعها اليوم تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع الاستعجال بإنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وأوضح مقرر الجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موضوع إنشاء افرع للكليات والمعاهد التابعة للهيئة في مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران .

وأضاف المطيري إن ممثلي الهيئة أبلغوا اللجنة إنه تم إدراج ميزانية خاصة لهذا الأمر في شهر 4 لسنة 2023 .

وأوضح المطيري أن هذا المشروع مضي عليه 4 سنوات حتى الآن مبينا أن قاطني المنطقة الجنوبية يعانون من نقص بعض الخدمات مثل الكليات والمستشفيات لاسيما أنها تضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية .

وبين أنه سبق أن أبلغ وزير التربية بوجود 4 مبان جاهزة تابعة للوزارة ويمكنه تسليمها للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتم استغلالها من قبلهم في التدريب والتعليم.

ونظرت اللجنة كذلك في تكليف المجلس ببحث موضوع الاستعجال بإنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة.

وقال المطيري إنه تم بحث موضوع المدينة الطبية مع ممثلي وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن ممثلي الوزارة أبلغوا اللجنة إنه تم تخصيص أكثر من 300 ألف متر مربع في منطقة صباح الأحمد لهذا المشروع، وتم تخصيص ميزانية خاصة لذلك .

وأضاف المطيري إنه تم التصويت بالإجماع على مجموعة من الاقتراحات برغبة.