ممثلو شركة نفط الكويت وشركة (وورلي للاستشارات) خلال الاجتماع

“نفط الكويت” توقع عقدا استشاريا لدراسة استغلال الطاقة المتجددة في حقولها

19 يناير، 2023
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وقعت شركة نفط الكويت اليوم الخميس عقدا استشاريا مع شركة (وورلي للاستشارات) لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لاستغلال الطاقة المتجددة في حقولها بمختلف مناطق العمليات.

وقالت (نفط الكويت) في بيان صحفي إن هذه الخطوة جاءت وفقا لخريطة الطريق بشأن التحول في الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات (صفري) لغاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وأضافت أنه سيتم استغلال الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة المزمع إنشاؤها في تغذية حقول ومنشآت الشركة عن طريق ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وذكرت أن الشركة لديها خبرة سابقة في هذا الشأن من خلال مشروع (سدرة 500) للطاقة المتجددة بسعة 10 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي أقامته منذ سنوات في حقل أم قدير بغرب الكويت.

وأفادت بأن توقيع العقد الاستشاري تم خلال اجتماع حضره عن الشركة مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة شملان الرومي ومدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا حمد الزعابي بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك للجنة التحول بالطاقة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

المصدر
كونا
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19 يناير، 2023
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