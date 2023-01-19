سفير الكويت لدى رومانيا يبحث سبل تعزيز التعاون الاعلامي مع وكالة الأنباء الرومانية

بحث سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري اليوم الخميس مع مديرة وكالة الانباء الرومانية (اجر برس) كلاوديا نيكولاي سبل تعزيز التعاون الاعلامي الثنائي.

وقال الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بحث مع نيكولاي بمقر الوكالة في العاصمة بوخارست سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والزيارات الاعلامية فضلا عن التنسيق المشترك في مجال تبادل الأخبار وتهيئة مشروع اتفاقية تعاون بين (كونا) و(اجر برس).

واضاف ان وكالة الانباء الرومانية حريصة على تعزيز التعاون الاعلامي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) لما لها من دور كبير في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التواصل بين الشعوب.

واشار الى توجيه وكالة (اجر برس) دعوة رسمية الى المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم لزيارة رومانيا والاطلاع على آليات العمل في الأقسام المختلفة في وكالة الانباء الرومانية.

يذكر ان وكالة الانباء الرومانية تأسست عام 1889 وهي أقدم وكالة انباء في الدولة ولها مراسلون في اهم العواصم الأوروبية كما تمتلك أكبر ارشيف للصور الفوتوغرافية في رومانيا.