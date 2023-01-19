بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 43.21 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 43.21 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 21ر43 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7256 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 في المئة.

وتم تداول 12ر169 مليون سهم عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 6ر52 مليون دينار (نحو 3ر159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5621 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 7ر109 مليون سهم عبر 4231 صفقة نقدية بقيمة 3ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر56 نقطة ليبلغ مستوى 77ر8057 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 3ر59 مليون سهم عبر 5297 صفقة بقيمة 2ر37 مليون دينار (نحو 7ر112 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5691 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4ر0 في المئة من خلال تداول 5ر92 مليون سهم عبر 2341 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 9ر33 مليون دولار).

وكانت شركات (اس تي سي) و(اكتتاب) و(معادن) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ميدان) و(بترولية) و(الانظمة) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.