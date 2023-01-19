“الأرصاد الجوية”: طقس مستقر في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استقرار الطقس في عطلة نهاية الاسبوع ويكون معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 8 و11 درجة مئوية والعظمى ما بين 18 و20 درجة مئوية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 إلى 5 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس ليل غد يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

ولفت إلى أن الطقس مساء بعد غد السبت يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.