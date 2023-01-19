جماهير عراقية

مقتل شخص وإصابة العشرات بجروح جراء تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج في العراق

19 يناير، 2023
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قُتل شخص على الأقلّ الخميس، فيما أصيب “العشرات” بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفاد مصدران طبي وأمني لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته إن “شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة”، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً (16,00 بتوقيت غرينتش). وأكّد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

المصدر
أ ف ب
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19 يناير، 2023
0 340 أقل من دقيقة

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