صورة أرشيفية

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين

19 يناير، 2023
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استشهد فلسطينيان صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة (جنين) ومخيمها بعدد من الآليات العسكرية وأصيب ثلاثة آخرون أحدهم جراحه بالغة الخطورة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشهيد جواد بواقنة (57 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر وأدهم جبارين (28 عاما) بعد أن أصيب برصاصة أعلى البطن وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم (جنين).

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة ومخيمها ونشرت القناصة على أسطح المباني وتخلل ذلك مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد والإضراب الشامل اليوم في محافظة (جنين) داعية إلى المشاركة في تشييع الشهيدين .

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 17 بينهم أربعة أطفال في عدوان مستمر صعدته قوات الاحتلال منذ مارس الماضي واستهدفت بشكل خاص مدينتي (نابلس) و(جنين) ومخيم (الدهيشة) في (بيت لحم).

المصدر
كونا
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19 يناير، 2023
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