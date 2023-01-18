الكأس السوبر الإيطالية: إنتر بطلاً على حساب ميلان

احتفظ نادي إنتر بلقب الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، بفوزه على غريمه ميلان 3-صفر الأربعاء استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وحسم إنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة والثانية توالياً، في الشوط الأول بهدفي فيديريكو دي ماركو (10) والبوسني إدين دجيكو (21)، قبل أن يضيف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الهدف الثالث في الشوط الثاني (77).

وتعدّ هذه الكأس أول ألقاب الموسم لإنتر الساعي للعودة إلى التتويجات بعدما خسر السباق إلى الحفاظ على لقب الـ”سكوديتو” الموسم الماضي أمام ميلان بالذات في الأمتار الاخيرة.

والتقى الفريقان وجهاً لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011 وانتهت لصالح ميلان 2-1 بفضل هدف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف النادي لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته ابعدته عن الملاعب لاشهر عدة.

وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3-2 في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي في الرحلة الخامسة وسيلتقيان ايابا في الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وانترع مدرب إنتر سيموني إنزاغي اللقب الرابع للكأس السوبر في رابع نهائي له، بعد فوزه بها كمدرب مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وبالتالي، عادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

وكان إنتر حقق هذا اللقب في ست مناسبات سابقة، أعوام 1989، 2005، 2006، 2008، 2010 و2021. وبهذا التتويج السابع بات يمتلك إلى جانب ميلان ثاني أفضل سجلّ خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (9 مرات).

في المقابل، كان ميلان يأمل في استغلال هذه الكأس لاستعادة توازنه بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي بعد استئناف النشاط عقب مونديال قطر، ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالإضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد، علماً أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض الكأس السوبر الإيطالية في أسبوع حافل في العاصمة السعودية، بعد خوض أربعة فرق الكأس السوبر الإسبانية وانتهت بفوز صريح لبرشلونة على ريال مدريد 3-1 في النهائي الأحد.