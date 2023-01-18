بوتين يؤكد أن “لا شكوك” لديه بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا

بوتين يؤكد أن “لا شكوك” لديه بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن “لا شكوك” لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.

وقال بوتين لعمال في مصنع في سان بطرسبورغ، ثاني أكبر المدن الروسية إن النصر “مضمون، لا شكّ لدي في ذلك”.

وأضاف أن “وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري” سيضمن النصر.

وأثنى بوتين على صناعة الدفاع الروسية، وذلك في كلمته في المنشأة التابعة لمصنّع الصواريخ الروسي ألماز-أنتي.

وقال “لدينا شيء نعتمد عليه ولا يسعنا إلا أن يلهمنا بأن يكون النصر حليفنا”.

وكان بوتين يزور مسقط رأسه في الذكرى الثمانين لكسر القوات السوفياتية حصار لينينغراد، كما كانت تعرف المدينة آنذاك.

وجاءت تصريحاته بعد أسبوع على تغييره قائد القوات الروسية في أوكرانيا، في قرار جاء عقب سلسلة هزائم في ساحة المعركة في أوكرانيا العام الماضي.

ويبرز قلق في روسيا بشأن مدة ما تطلق عليه موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للهجوم.

ودافع بوتين مجددا عن أهدافه في أوكرانيا حيث أرسل في البداية قواته “لتطهير” الدولة الموالية للغرب “من النازيين”.

وقال “يحق لنا أن نقول أننا نحارب النازية الجديدة”.