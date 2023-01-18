الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد العقوبات على ايران لانتهاكها حقوق الانسان

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد العقوبات المفروضة على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وقال ميشيل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “مشهد النساء والشباب والشعب الإيراني ككل الذين انتفضوا ضد نظام وحشي يمارس الترهيب دفع المجلس لتشديد العقوبات المفروضة على ايران بالإضافة إلى دعم طهران روسيا عسكريا خلال حربها ضد أوكرانيا”.

واكد أن “مسؤوليتنا تحتم علينا ألا نتجاهل ما يحدث هناك بل علينا أن نلتزم بدعم أولئك الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية”.

وفي سياق متصل دعا أعضاء البرلمان الأوروبي ميشيل وفون دير لاين إلى استمرار دعم أوكرانيا والخروج برد أوروبي مشترك على (قانون خفض التضخم الأمريكي).

وفي هذا الصدد قال ميشيل “نشهد المزيد من الأمثلة على استراتيجية الإرهاب الروسية في أوكرانيا لكن شعبها سيواصل المقاومة وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهودهم”.

وشدد على ضرورة أن يعزز الاتحاد الأوروبي سريعا قدرة الشركات الأوروبية حتى تتمكن من التنافس مع نظيراتها في الولايات المتحدة والصين التي تتلقى دعما ضخما من دولها مضيفا أن “عام 2023 سيكون عاما رئيسيا للمشروع الأوروبي”.

وفيما يتعلق بأوكرانيا قالت فون دير لاين إن “أوروبا أظهرت الوحدة والجهود المشتركة والتي آتت ثمارها فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالطاقة انخفضت أسعار الغاز الآن عما كانت عليه قبل الحرب الروسية – الاوكرانية ونجحنا في تخزين 80 بالمئة من احتياجاتنا من الغاز”.

وأكدت “اننا بأمان هذا الشتاء لكن علينا الآن الاستعداد للشتاء التالي” كاشفة عن توقيع أول عقود توريد الطاقة قبل الصيف المقبل.