رئيس الاتحاد الخليجي: العراق نجح بامتياز في تنظيم بطولة “خليجي زين 25”

قال رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اليوم الاربعاء ان “العراق نجح بامتياز في تنظيم بطولة مميزة لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25).

ونقل بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم عن ال ثاني اشادته اثناء اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالجهود التي بذلها العراق في تنظيم بطولة (خليجي 25) والحضور الجماهيري لها.

وقال ان الاتحاد الخليجي سيدعم العراق لاستضافة البطولات مستقبلا كما انه سيضمن تواجدا غفيرا للجماهير العراقية في بطولات الخليج المقبلة.

واكد ال ثاني ان الاتحاد العراقي لكرة القدم بذل جهودا رائعة في استضافة البطولة مشيرا الى دعم الحكومتين المحلية والاتحادية في العراق للبطولة واصفا ذلك الدعم بانه “واضح ومميز” مثنيا في الوقت نفسه على جميع اللجان التي ساهمت في تنظيم نسخة وصفها بالمثالية في (خليجي 25).

وتختتم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) فعالياتها غدا الخميس بلقاء يجمع المنتخب العراقي مع نظيره العماني في نهائي البطولة المقامة حاليا في محافظة البصرة العراقية.