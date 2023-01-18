مكتب المجلس يعقد اجتماعه برئاسة السعدون

“مكتب المجلس”: إلغاء قرارات طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية للأمين العام لمجلس الأمة والأمناء المساعدين

18 يناير، 2023
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قرر مكتب مجلس الأمة في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون اليوم الأربعاء إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان أن (مكتب المجلس) استمع خلال الاجتماع إلى عرض وشرح من أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأضاف أن المكتب قرر “إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين والتي تم إقرارها سابقا من قبل مكتب المجلس السابق باجتماعه في تاريخ 28 يوليو الماضي الذي سبق صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2 اغسطس الماضي”.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين ومراقب المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.

المصدر
الدستور
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18 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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