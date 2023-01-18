نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان

الوزير براك الشيتان: الدراسة بشأن “البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات” أحيلت لمجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإقرارها

18 يناير، 2023
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إنه أحال الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.

وأضاف الوزير الشيتان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) تحت عنوان (القوى العاملة).

وذكر أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي وفقا للدراسة تشمل ثلاث مراحل وسيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.

المصدر
كونا
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18 يناير، 2023
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