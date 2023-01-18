المحكمة الدستورية تؤجل الطعون الانتخابية للدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 8 مارس المقبل

قررت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء تأجيل النظر بالطعون الانتخابية إلى جلسة 8 مارس المقبل للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.

وكانت المحكمة قد قررت الشهر الماضي ندب المستشارين وعضوي المحكمة صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الأولى والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الأولى لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم 46 والذي لم يرد في مرفق كتاب وزارة الداخلية.

كما كانت قد قررت ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثانية والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثانية لاستخراج محاضر اللجان الفرعية 44 و45 و46 و47 و48 و49 والتي لم ترد في مرفق كتاب وزارة الداخلية.

وقررت ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الثالثة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الثالثة لاستخراج محاضر اللجان الفرعية 41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 والتي لم ترد في مرفق كتاب وزارة الداخلية.