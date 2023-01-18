“الشؤون الصحية”: معالجة أسباب رد “إضافة ربات البيوت إلى قانون عافية” بالتوافق مع الحكومة

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المرسوم رقم (7) لسنة 2023 رد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن رد التعديل بشأن ما يخص إضافة ربات البيوت إلى القانون كان مسببا، لعدم فتح هذا الأمر على مصراعيه واقتصاره على الفئة المستهدفة والشريحة المقصودة من هذا القانون ومن ثم كان يحتاج إلى معالجة.

وأكد شمس توافق الجانبين النيابي والحكومي على معالجة الأمر بتعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون ليكون نصها ” المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية”.

وبين أن اللجنة أقرت النص المعدل بإجماع أعضائها وتوافق الجانب الحكومي، وسوف يرفع القانون إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب جلسة مقبلة.

وأشار شمس إلى أن اجتماع اليوم تم بحضور وزير الصحة ووكيل الوزارة والوكيل المساعد ومدير مكتب الوزير.