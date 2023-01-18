إتلاف 90 مادة سحر وشعوذة وطلاسم مصادرة من منافذ جمركية

الجمارك: إتلاف 90 مادة سحر وشعوذة وطلاسم مصادرة من منافذ جمركية

18 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قامت لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة المشكَّلة من ادارة البحث والتحري بالجمارك والإدارة العامة للمباحث الجنائية (مكافحة جرائم المال) بوزارة الداخلية، بإتلاف عدد (84) تعهد حرز رسمي، منها عدد (90) مادة سحر وشعوذة وطلاسم، وتمت كتابة محضر الإتلاف بتلك الكمية.

وقد توجّه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر للجنة وأعضائها، نظراً للجهود المبذولة منهم خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت ضبط أحراز وأدوات عدّة تخص أعمال السحر والشعوذة.

هذا، وقد تأسست لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة عام 2017م، بناء على طلب من إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، وذلك بسبب الكمية الكبيرة المصادرة من تلك المواد في جميع المنافذ الجمركية.

المصدر
جمارك الكويت
الوسوم
18 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الداخلية”: ضبط 11 مخالف لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية و7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب

18 يناير، 2023

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة

18 يناير، 2023

ممثل الامين العام للأمم المتحدة: الكويت قامت بجهود كبيرة في العمل الدولي لوضع كرسي لها على “طاولة الكبار”

18 يناير، 2023

“الإطفاء”: حادث تصادم بين مركبتين أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر

17 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى