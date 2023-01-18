بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 03ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر7213 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر171 مليون سهم عبر 9250 صفقة نقدية بقيمة 6ر46 مليون دينار (نحو 141 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 2ر95 مليون سهم عبر 4036 صفقة نقدية بقيمة 2ر14 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 06ر4 نقطة ليبلغ مستوى 88ر8000 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 3ر76 مليون سهم عبر 5214 صفقة بقيمة 4ر32 مليون دينار (نحو 17ر89 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5714 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 8ر80 مليون سهم عبر 2260 صفقة نقدية بقيمة 11ر10 مليون دينار (نحو 6ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(تنظيف) و(الديرة) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(أعيان) و(إس تي سي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صلبوخ) و(العقارية) و(الإماراتية) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.