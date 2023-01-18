الموقوفين

“الداخلية”: ضبط 11 مخالف لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية و7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب

18 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) أسفرت عن ضبط 11 شخصا مخالفين لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة بنظام اليومية يديرها 3 اشخاص من جنسية آسيوية، كما تم ضبط 7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب.

وتمت إحالتهم لجهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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18 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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