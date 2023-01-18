“الداخلية”: ضبط 11 مخالف لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية و7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) أسفرت عن ضبط 11 شخصا مخالفين لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة بنظام اليومية يديرها 3 اشخاص من جنسية آسيوية، كما تم ضبط 7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب.
وتمت إحالتهم لجهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.