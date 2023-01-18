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وزير الصحة يناقش المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد

18 يناير، 2023
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عقد وزير الصحة د. أحمد العوضي اجتماعا مع الأقسام الفنية والإدارية في مستشفى الفروانية بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات بشأن خطة تشغيل المرحلة الثالثة من مستشفى الفروانية الجديد للمواطنين اعتباراً من 5 فبراير القادم بمشيئة الله.

وقد شهد اللقاء استعراض خطة نقل المرضى والتفاصيل والإجراءات التنظيمية، ومناقشة نقل بقية الأقسام تباعاً، وتقييم سير العمل والتحديات التي صاحبت المرحلة التشغيلية الأولى والثانية، وسبل تفاديها، وصولاً إلى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.

هذا وتشمل خطة تشغيل المرحلة الثالثة نقل وتدشين العمل في قسم النساء والولادة والخدج، والأقسام ذات الصلة والتي منها أقسام الصيدلة والأشعة والمختبر والتعقيم، والعناية المركزة والتخدير.

المصدر
وزارة الصحة
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18 يناير، 2023
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