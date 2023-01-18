رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

رئيس مجلس الأمة: خالص الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد على صدور مرسوم العفو

18 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن خالص الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على صدور مرسوم العفو.

وأضاف السعدون في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء “آملين أن يشمل العفو كافة من عليهم أحكام رأي”.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن تبقى الكويت دائما بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي.

وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الثلاثاء بيانا بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

المصدر
كونا
الوسوم
18 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الاستجواب رقم 138 في تاريخ “الأمة” بتوقيع جنان

17 يناير، 2023

فلاح الهاجري: زيادة مكافآت الطلبة تساهم في زيادة التحصيل العلمي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر

17 يناير، 2023

“الشؤون المالية”: استيضاح رأي غرفة التجارة حول تعديلات قانونها.. ودراسة فنية لاقتراح إلغاء الوكيل المحلي

17 يناير، 2023

خالد الطمار يقترح ضم العاملين بوزارة الكهرباء والماء لفئة الأعمال الشاقة ورفع قيمة بدلاتهم

17 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى