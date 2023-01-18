“ساي نت” تشارك بمعرض “وظيفتي”

تأكيداً على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة، والسعي نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية إلى العمل بالقطاع الخاص، أعلنت شركة شبكة المعلومات الائتمانية “ساي نت” عن مشاركتها في معرض «وظيفتي» الذي انطلق يوم الخميس الماضي بتاريخ 2023/1/5 لغاية يوم السبت الموافق 2023/1/7 في قاعة أرينا بمجمع 360.

وقد صرح فهد محمد المنيس الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في “ساي نت” في بيان صحفي بأن المشاركة في أكبر تجمع وظيفي في البلاد لتوظيف الكفاءات الشبابية والوطنية في القطاعين الحكومي والخاص تهدف إلى فتح قنوات التواصل المباشر بين “ساي نت” والعمالة الوطنية الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال الرد على جميع الاستفسارات حول طبيعة العمل في الشركة.

وأشار المنيس، إلى دور المعرض في تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية، وذلك تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) في دعم الكوادر الوطنية.

وأضاف المنيس بأن المعارض الوظيفية تشكل منصة مهمة في الوقت الراهن والتي تتيح للشركة امكانية اختيار واستقطاب المواهب، كما تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج من أجل الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى “ساي نت”، بالتزامن مع سعيها نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات منهم وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لهم في جميع المجالات المتعلقة بمهام عملهم على النحو الذي يؤهلهم لمواكبة التوسع المرتقب لساي نت في المستقبل القريب .

وأختتم المنيس تصريحه مؤكدا بأن المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني (التقييم الرقمي) أصبحتا في الوقت الحالي من أهم المؤشرات على تطوير النظم المالية والاقتصادية، وكذلك في إنشاء أنظمة فعالة ومبتكرة ذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل اشكالها وانواعها المختلفة ، بما يضمن معه كفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي في البلاد بصورة عامة ، وهي إحدى الأهداف التي تتطلع “ساي نت” لتحقيقها.