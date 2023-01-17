المنتخب الكويتي يفوز بالميدالية الفضية في منافسات الرماية “سكيت” للرجال في كأس العالم بالمغرب

المنتخب الكويتي يفوز بالميدالية الفضية في منافسات الرماية “سكيت” للرجال في كأس العالم بالمغرب

فاز المنتخب الكويتي اليوم الثلاثاء بالميدالية الفضية في منافسات الرماية (سكيت) للرجال في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مدينة (سلا) الواقعة بضواحي العاصمة المغربية (الرباط).

وخاض المنتخب الكويتي المكون من الرماة منصور الرشيدي ومحمد نايف الديحاني وعبد العزيز السعد منافسة قوية ضد منتخبات الولايات المتحدة واليونان وأذربيجان من أجل الظفر بالمركزين الأول والثاني في منافسات (سكيت).

وتمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الغلبة في الجولة الأولى ما أهله للمراكز المتقدمة ودخول المنافسة النهائية مع المنتخب الأمريكي حيث قدم عرضا مشرفا لينال في النهاية المركز الثاني.

وبهذه المناسبة أهدى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الفوز لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي.

وتقدم العتيبي بشكر خاص لأعضاء الوفد المشارك في المنافسات وهنأ الأبطال الثلاثة على “إنجازهم المتميز”.

واعتبر الفوز بالميدالية الفضية بمثابة “مؤشر واعد بإمكانية تأهل المنتخب الكويتي لأولمبياد باريس 2024” مؤكدا الثقة بمستوى رماة الكويت.

ومن جانبه أعرب إداري الوفد الكويتي مشفي المطيري في تصريح مماثل ل (كونا) عن الاعتزاز بهذا الفوز الذي حققه المنتخب الكويتي في رماية (سكيت) للرجال معربا عن الأمل في تحقيق ميدالية أخرى خلال منافسات (تراب) للرجال وللنساء والمقررة بعد غد الخميس.

يذكر أن الاتحاد الدولي للرماية ينظم بطولة كأس العالم بمدينة (سلا) خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير الجاري.