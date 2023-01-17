الولايات المتحدة تؤكد أنها بدأت تدريب جنود أوكرانيين على استخدام منظومة باتريوت

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت تدريب جنود أوكرانيين على استخدام منظومة (باتريوت) الأمريكية للدفاع الجوي التي أعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها قررت تسليمها لكييف.

وقال المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر للصحفيين في مقر الوزارة “كما تحدثنا من قبل سيستمر هذا التدريب شهورا عدة” وسيتدرب عدد يتراوح من 90 إلى 100 جندي أوكراني على استخدام منظومة (باتريوت).

وأوضح رايدر أن هؤلاء الجنود وصلوا إلى قاعدة (فورت سيل) بولاية (أوكلاهوما) الأمريكية وبدأوا تدريبهم.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها قررت تسليم منظومة (باتريوت) لأوكرانيا معتبرة أنها ستكون “حاسمة” لكييف في مواجهة روسيا.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن بلاده “تنوي” تزويد أوكرانيا بمنظومة (باتريوت).

وقال روته للصحفيين قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن “لدينا النية للانضمام إلى ما تفعله مع ألمانيا في مشروع (باتريوت)” في إشارة إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت قرارها تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة كما فعلت الولايات المتحدة.

وأعرب عن اعتقاده بأنه “من المهم أن ننضم إلى ذلك وقد ناقشت الأمر أيضا هذا الصباح مع المستشار الألماني أولاف شولتز”.

في غضون ذلك تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار شولتز حيث ناقشا دعم بلديهما “الثابت لأوكرانيا ودانا العدوان الروسي”.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الطرفين الأمريكي والألماني “ناقشا مساعدتهما المستمرة لأوكرانيا”.