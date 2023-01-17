منظومة بطاريات باتريوت

الولايات المتحدة تؤكد أنها بدأت تدريب جنود أوكرانيين على استخدام منظومة باتريوت

18 يناير، 2023
0 11 دقيقة واحدة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت تدريب جنود أوكرانيين على استخدام منظومة (باتريوت) الأمريكية للدفاع الجوي التي أعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها قررت تسليمها لكييف.

وقال المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر للصحفيين في مقر الوزارة “كما تحدثنا من قبل سيستمر هذا التدريب شهورا عدة” وسيتدرب عدد يتراوح من 90 إلى 100 جندي أوكراني على استخدام منظومة (باتريوت).

وأوضح رايدر أن هؤلاء الجنود وصلوا إلى قاعدة (فورت سيل) بولاية (أوكلاهوما) الأمريكية وبدأوا تدريبهم.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها قررت تسليم منظومة (باتريوت) لأوكرانيا معتبرة أنها ستكون “حاسمة” لكييف في مواجهة روسيا.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن بلاده “تنوي” تزويد أوكرانيا بمنظومة (باتريوت).

وقال روته للصحفيين قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن “لدينا النية للانضمام إلى ما تفعله مع ألمانيا في مشروع (باتريوت)” في إشارة إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت قرارها تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة كما فعلت الولايات المتحدة.

وأعرب عن اعتقاده بأنه “من المهم أن ننضم إلى ذلك وقد ناقشت الأمر أيضا هذا الصباح مع المستشار الألماني أولاف شولتز”.

في غضون ذلك تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار شولتز حيث ناقشا دعم بلديهما “الثابت لأوكرانيا ودانا العدوان الروسي”.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الطرفين الأمريكي والألماني “ناقشا مساعدتهما المستمرة لأوكرانيا”.

المصدر
وكالات
الوسوم
18 يناير، 2023
0 11 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا

17 يناير، 2023

بكين تؤكد أن العودة إلى الوضع الطبيعي على صعيد كوفيد-19 “تخطّت توقّعاتنا”

17 يناير، 2023

بايدن يتوجه إلى كاليفورنيا الخميس ليتفقد مناطق دمّرتها العواصف

17 يناير، 2023

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ نحو ستين عاما

17 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى