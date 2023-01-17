الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) كدفعة أولى من إجمالي المساعدات المالية الأوروبية لكييف التي تبلغ 18 مليار يورو (19.4 مليار دولار).

وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل “نسرع في تقديم مساعداتنا المالية الكلية لأوكرانيا في لحظة حرجة” مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية وقت مع أوكرانيا أمس مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

من جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في المؤتمر الصحفي إنه في حين أن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي لا يزال صعبا فقد حدثت بعض التطورات الإيجابية منها أن “انكماش النشاط الاقتصادي في مطلع العام قد لا يكون بالحدة التي توقعناها من قبل”.

وأوضح أن أسعار النفط والغاز تراجعت إلى ما دون التوقعات “بفضل مخزوننا الكامل من الغاز والشتاء المعتدل نسبيا” مشيرا إلى أن سقف الأسعار المفروض على الغاز الروسي يعمل بنجاح.