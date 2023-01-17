الاستجواب رقم 138 في تاريخ “الأمة” بتوقيع جنان

• 14 مساءلة قبل الغزو و 124 في 31 سنة

• منصب رئيس الوزراء الأكثر استجوابا في تاريخ الكويت

• 22% من الاستجوابات وجهت لثلاث رؤساء حكومة بعدد 31 مساءلة

• رياض العدساني أكثر من أستجوب يليه المويزري

• محمد الرشيد أول من استجوب سنة 1963

مع تقديم النائبة د.جنان بوشهري صحيفة استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اليوم، ترتفع عدد الاستجوابات المسجلة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية إلى 138 استجواباً منذ عام 1963 حتى اليوم الاثنين 16 يناير 2023 .

وفي رصد لـ كويت نيوز عن عدد الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة فأن أول استجواب تقدم كان في تاريخ 27 ابريل 1963 من النائب محمد الرشيد – والد وزير الإعلام السابق أنس الرشيد ووزير المالية الحالي عبدالوهاب الرشيد – إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله الروضان إعتراضا على توزيع 30 قسيمة ألأف متر في منطقة العديلية.

بعد الغزو

وفي الرصد اتضح أن عدد الأستجوابات المقدمة في الفترة منذ بدء الحياة البرلمانية في البلاد حتى فترة الغزو العراقي سنة 1990 كان عددها 14 استجواب في 6 مجالس نيابية -هذه الفترة شهدت تعليق مجلس الأمة مرتين الأولى سنة 1976 وعاد سنة 1981 والثانية سنة 1986 وعاد سنة 1992 .

وفي فترة مابعد التحرير قدم أول استجواب سنة 1995 من النائب مفرج نهار إلى وزير التربية د.أحمد الربعي، “وكأنه يعلن عن إنتهاء الهدنة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد الغزو” ليكر بعدها سبحة الاستجوابات لتسجل 124 استجوابا حتى يومنا الحالي.

مرمى الاستجواب

أما أكثر المسميات الوزارية استجوابا من قبل النواب تصدر المشهد منصب سمو رئيس مجلس الوزراء حيث شهد منذ عام 2008 حتى مجلس 2020 عدد 31 استجوابا بنسبة 22 % من إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة في تاريخ الحياة البرلمانية.

ويأتي أكثر الحقائب الوزارية استجوابا وزارة المالية بعدد 13 استجواب يليه مسمى وزير العدل وكذلك وزير الصحة بعدد 9 استجوابات لكل منهما ثم حقائب الإعلام والتربية والداخلية بعدد 8 استجوابات لكل منهما.

الفصول الاعلى

وفي رصد لأكثر الفصول التشريعية تقديمنا للاستجوابات كان الفصل التشريعي الخامس عشر من الفترة 2016 حتى 2020 حيث شهد تقديم 32 استجوابا وبأتي ثانيا الفصل التشريعي الرابع عشر والذي شهد 23 استجوابا وبعدها الثالث عشر والذي شهد 18 استجوابا بينما شهد مجلس 2020 الذي استمر أقل من سنتين 17 استجوابا، وسجل مجلس 99 عدد 8 استجوابات.

وحسب الرصد التاريخي للنواب الأكثر تقديما للاستجوابات منفردين او مشاركين مع زملائهم فجاء في المركز الأول النائب رياض العدساني بعدد 13 استجوابا والثاني شعيب المويزري بعدد 11 استجوابا وثالثا د.وليد الطبطبائي بعدد 10 استجوابات يليه النائب مسلم البراك بـ 9 استجوابات وفيصل المسلم وحمدان العازمي بعدد 8 استجوابات لكل منهما.

كادر

مستجوبة وتستجوب

في استجواب اليوم المقدم من النائبة د.جنان بوشهري تسجل لقطة تاريخية جديدة اذ أن سبق وان قدم في النائبة د.بوشهري استجوابا من النائب عمر الطبطبائي في 19 أكتوبر 2019 عندما كانت وزيرة للإشغال والإسكان، واليوم تقدم النائبة د. جنان استجوابا في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الذي سبق وان جرب المنصة مرتين سابقتين عندما ان وزيرا للمالية في يونيو واغسطس 2020 .

عدد الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة الكويتي في 60 سنة

الفصل التشريعي سنوات المجلس عدد الاستجوابات المجلس الأول 1963 / 1967 2 المجلس الثاني 1967 / 1970 1 المجلس الثالث 1971 / 1975 3 المجلس الرابع 1975 / 1976 – المجلس الخامس 1981 / 1985 3 المجلس السادس 1985 / 1986 5 المجلس السابع 1992 / 1996 1 المجلس الثامن 1996 / 1999 4 المجلس التاسع 1999 / 2003 8 المجلس العاشر 2003 / 2006 7 المجلس الحادي عشر 2006 / 2008 7 المجلس الثاني عشر 2008 / 2009 4 المجلس الثالث عشر 2009 / 2011 18 المجلس الرابع عشر 2013 /2016 23 المجلس الخامس عشر 2016 / 2020 32 المجلس السادس عشر 2020 / 2022 17 المجلس السابع عشر 2022 / ….. 3 الاجمالي 60 سنة 138

النواب الأعلى في تقديم الأستجوابات “منفردا او مشاركا” خلال 60 سنة

م اسم النائب عدد الاستجوابات 1 رياض العدساني 13 2 شعيب المويزري 11 3 وليد الطبطبائي 10 4 مسلم البراك 9 5 فيصل المسلم 8 6 حمدان العازمي 8 7 محمد هايف 7 8 حسين القلاف 5 9 عبدالكريم الكندري 5 10 الحميدي السبيعي 5

أكثر المسميات الوزارية استجوابا من قبل النواب خلال 60 سنة

م الحقيبة الوزارية عدد الاستجوابات 1 رؤساء مجلس الوزراء 31 2 وزراء المالية 13 3 وزراء العدل 9 4 وزراء الصحة 9 5 وزراء الداخلية 8 6 وزراء التربية 8 7 وزراء الإعلام 8 8 وزراء الإسكان 7 9 وزراء الشؤون 7 10 وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء 6 11 وزراء الاشغال 6 12 وزراء النفط 5 13 وزراء التجارة 5 14 وزراءالدفاع 4 15 وزراء الخارجية 4 16 وزراء الكهراباء 3 17 وزراء التخطيط 2 18 وزراء الدولة لشؤون مجلس الأمة 2 19 وزراء المواصلات 1 الإجمالي 138