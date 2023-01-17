مجلس الأمة

الاستجواب رقم 138 في تاريخ “الأمة” بتوقيع جنان

17 يناير، 2023
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• 14 مساءلة قبل الغزو و 124 في 31 سنة
• منصب رئيس الوزراء الأكثر استجوابا في تاريخ الكويت
• 22% من الاستجوابات وجهت لثلاث رؤساء حكومة بعدد 31 مساءلة
• رياض العدساني أكثر من أستجوب يليه المويزري
• محمد الرشيد أول من استجوب سنة 1963

مع تقديم النائبة د.جنان بوشهري صحيفة استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اليوم، ترتفع عدد الاستجوابات المسجلة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية إلى 138 استجواباً منذ عام 1963 حتى اليوم الاثنين 16 يناير 2023 .

وفي رصد لـ كويت نيوز عن عدد الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة فأن أول استجواب تقدم كان في تاريخ 27 ابريل 1963 من النائب محمد الرشيد – والد وزير الإعلام السابق أنس الرشيد ووزير المالية الحالي عبدالوهاب الرشيد – إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله الروضان إعتراضا على توزيع 30 قسيمة ألأف متر في منطقة العديلية.

بعد الغزو

وفي الرصد اتضح أن عدد الأستجوابات المقدمة في الفترة منذ بدء الحياة البرلمانية في البلاد حتى فترة الغزو العراقي سنة 1990 كان عددها 14 استجواب في 6 مجالس نيابية -هذه الفترة شهدت تعليق مجلس الأمة مرتين الأولى سنة 1976 وعاد سنة 1981 والثانية سنة 1986 وعاد سنة 1992 .

وفي فترة مابعد التحرير قدم أول استجواب سنة 1995 من النائب مفرج نهار إلى وزير التربية د.أحمد الربعي، “وكأنه يعلن عن إنتهاء الهدنة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد الغزو” ليكر بعدها سبحة الاستجوابات لتسجل 124 استجوابا حتى يومنا الحالي.

مرمى الاستجواب

أما أكثر المسميات الوزارية استجوابا من قبل النواب تصدر المشهد منصب سمو رئيس مجلس الوزراء حيث شهد منذ عام 2008 حتى مجلس 2020 عدد 31 استجوابا بنسبة 22 % من إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة في تاريخ الحياة البرلمانية.

ويأتي أكثر الحقائب الوزارية استجوابا وزارة المالية بعدد 13 استجواب يليه مسمى وزير العدل وكذلك وزير الصحة بعدد 9 استجوابات لكل منهما ثم حقائب الإعلام والتربية والداخلية بعدد 8 استجوابات لكل منهما.

الفصول الاعلى

وفي رصد لأكثر الفصول التشريعية تقديمنا للاستجوابات كان الفصل التشريعي الخامس عشر من الفترة 2016 حتى 2020 حيث شهد تقديم 32 استجوابا وبأتي ثانيا الفصل التشريعي الرابع عشر والذي شهد 23 استجوابا وبعدها الثالث عشر والذي شهد 18 استجوابا بينما شهد مجلس 2020 الذي استمر أقل من سنتين 17 استجوابا، وسجل مجلس 99 عدد 8 استجوابات.

وحسب الرصد التاريخي للنواب الأكثر تقديما للاستجوابات منفردين او مشاركين مع زملائهم فجاء في المركز الأول النائب رياض العدساني بعدد 13 استجوابا والثاني شعيب المويزري بعدد 11 استجوابا وثالثا د.وليد الطبطبائي بعدد 10 استجوابات يليه النائب مسلم البراك بـ 9 استجوابات وفيصل المسلم وحمدان العازمي بعدد 8 استجوابات لكل منهما.

كادر

مستجوبة وتستجوب

في استجواب اليوم المقدم من النائبة د.جنان بوشهري تسجل لقطة تاريخية جديدة اذ أن سبق وان قدم في النائبة د.بوشهري استجوابا من النائب عمر الطبطبائي في 19 أكتوبر 2019 عندما كانت وزيرة للإشغال والإسكان، واليوم تقدم النائبة د. جنان استجوابا في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الذي سبق وان جرب المنصة مرتين سابقتين عندما ان وزيرا للمالية في يونيو واغسطس 2020 .

عدد الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة الكويتي في 60 سنة

الفصل التشريعيسنوات المجلسعدد الاستجوابات
المجلس الأول1963 / 1967 2
المجلس الثاني1967 / 19701
المجلس الثالث1971 / 19753
المجلس الرابع1975 / 1976
المجلس الخامس1981 / 19853
المجلس السادس1985 / 19865
المجلس السابع1992 / 19961
المجلس الثامن1996 / 19994
المجلس التاسع1999 / 20038
المجلس العاشر2003 / 20067
المجلس الحادي عشر2006 / 20087
المجلس الثاني عشر2008 / 20094
المجلس الثالث عشر2009 / 201118
المجلس الرابع عشر2013 /201623
المجلس الخامس عشر2016 / 202032
المجلس السادس عشر2020 / 202217
المجلس السابع عشر2022 / …..3
الاجمالي60 سنة138

النواب الأعلى في تقديم الأستجوابات “منفردا او مشاركا” خلال 60 سنة

ماسم النائبعدد الاستجوابات
1رياض العدساني13
2شعيب المويزري11
3وليد الطبطبائي10
4مسلم البراك9
5فيصل المسلم8
6حمدان العازمي8
7محمد هايف7
8حسين القلاف5
9عبدالكريم الكندري5
10الحميدي السبيعي5

أكثر المسميات الوزارية استجوابا من قبل النواب خلال 60 سنة

مالحقيبة الوزاريةعدد الاستجوابات
1رؤساء مجلس الوزراء31
2وزراء المالية13
3وزراء العدل9
4وزراء الصحة9
5وزراء الداخلية8
6وزراء التربية8
7وزراء الإعلام8
8وزراء الإسكان7
9وزراء  الشؤون7
10وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء6
11وزراء الاشغال6
12وزراء النفط5
13وزراء التجارة5
14وزراءالدفاع4
15وزراء الخارجية4
16وزراء الكهراباء3
17وزراء التخطيط2
18وزراء الدولة لشؤون مجلس الأمة2
19وزراء المواصلات1
الإجمالي138
المصدر
يوسف المطيري
الوسوم
17 يناير، 2023
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