بكين تؤكد أن العودة إلى الوضع الطبيعي على صعيد كوفيد-19 “تخطّت توقّعاتنا”

بكين تؤكد أن العودة إلى الوضع الطبيعي على صعيد كوفيد-19 “تخطّت توقّعاتنا”

أكّد نائب رئيس الوزراء الصيني الثلاثاء أن الذروة الوبائية في الصين والعودة إلى الوضع الطبيعي “تخطّتا توقّعاتنا”، بعد شهر على تخلّي البلاد عن سياسة “صفر كوفيد” وعلى الرغم من اتهامات كثيرة للسلطات بانعدام الشفافية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي خلال كلمة له في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا إن “الوقت اللازم لبلوغ الذروة الوبائية والعودة إلى الوضع الطبيعي كان سريعا نسبيا. لقد تخطى ذلك نوعا ما، توقّعاتنا”.

وأكد أن “العملية الانتقالية في المجمل كانت مستقرة وسلسة”، على الرغم من الاتّهامات الكثيرة الموجّهة لبكين بانعدام الشفافية وتسجيلات الفيديو الكثيرة التي تم تداولها على شبكة الإنترنت وتظهر اكتظاظا في المستشفيات.

وبعد ثلاثة أيام على إعلان بكين تسجيل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس منذ رفع القيود الصحية قبل شهر، قال ليو هي “مؤخرا عاد الإنتاج والحياة عموما إلى الوضع الطبيعي. وبدأت الصناعة الغذائية والسياحة وبقية القطاعات الاستهلاكية تعود إلى طبيعتها.

وأقرّ المسؤول الصيني بأن “المعضلة الرئيسية تتعلّق حاليا بالمسنّين”، لكن شدد على أن “الوفرة في المستشفيات والأسرة والأطباء والممرضين والعلاجات المختلفة مؤمنة بالكامل”.

أمام الحاضرين في منتدى دافوس من قادة سياسيين ورجال أعمال، قال ليو هي “ندعو بحرارة أصدقاءنا الدوليين إلى المجيء للصين”، موضحا أن السياسة الصحية المطبّقة حاليا لم تعد تلحظ الحجر الصحي الإلزامي، بل مجرّد إبراز نتيجة لفحص كشف الإصابة بكوفيد لا يتعدى تاريخه 48 ساعة.

وتلتقي النخب السياسية والاقتصادية العالمية في دافوس للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، مع تركيز النقاشات الثلاثاء على الحرب في أوكرانيا ومستقبل التجارة العالمية بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء في الصين.