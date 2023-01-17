النائب د. فلاح الهاجري

فلاح الهاجري: زيادة مكافآت الطلبة تساهم في زيادة التحصيل العلمي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر

17 يناير، 2023
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قال عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب الدكتور فلاح الهاجري إن زيادة مكافآت الطلبة بنسبة 50% التي وافقت عليها اللجنة اليوم تأتي دعما وتشجيعا للطلبة لزيادة التحصيل العلمي، كما تخفف الأعباء عن كاهل الأسر الكويتية.

اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بقوانين بشأن مكافآت الطلبة والطالبات في الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضح أن اللجنة وافقت علي زيادة المكافأة الطلابية بنسبة 50%، وشمول الطلبة والطالبات من غير محددي الجنسية بها .

وأضاف الهاجري ان اللجنة وافقت ايضا علي زياده الطالب الكويتي المتزوج من كويتية لتصبح 525 دينار بدلا من 350 دينار بواقع 50% .

وبين ان اللجنة اقرت هذه الزيادات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا الي ان اللجنة سترفع هذا القانون إلى اقرب جلسة قادمة بصفة الاستعجال.

وأكد الهاجري ان اللجنة تعد بمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالطلبة والطالبات .

المصدر
الدستور
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17 يناير، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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