الخارجية الأردنية تستدعي سفير الاحتلال احتجاجا على منع السفير الأردني من دخول الأقصى

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى عمان إلى مقر الوزارة احتجاجا على إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي أثناء دخوله المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان إنه تم استدعاء السفير الى مقر وزارة الخارجية الأردنية وقدمت له رسالة احتجاج “شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته” والتأكيد على إدانة الأردن لجميع الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

وشدد المجالي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

ووفق البيان جرى التأكيد على وجوب امتثال الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 1994 واتفاق آخر مع السلطة الفلسطينية في العام 2013.