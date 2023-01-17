“الخطوط السعودية” تمنح مسافريها تأشيرات دخول إلى المملكة

“تذكرتك تأشيرة” أو (your ticket your visa). برنامج جديد ستعلن عنه “الخطوط الجوية العربية السعودية” قريباً، يتيح لمن يحجزون تذاكر سفر على متن رحلاتها، تأشيرات دخول إلى المملكة العربية السعودية لمدة أقصاها 96 ساعة.

قال المتحدث الرسمي باسم “الخطوط الجوية السعودية”، عبدالله الشهراني، في اتصال هاتفي مع “الشرق”، إن هذه الخطوة التي سيُعلن عن تفاصيلها خلال أيام، تأتي كثمرة تعاون مشترك بين “الخطوط السعودية” وكل من وزارات الخارجية والداخلية والحج والعمرة في المملكة، إضافة إلى برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”.

أوضح الشهراني أنه خلال حجز المسافر تذكرة سفره عبر “الخطوط السعودية”، يتم إصدار تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية له لمدة 4 أيام، والتي هي عملياً فترة عبور المسافر للمملكة إلى وجهة أخرى.

مثل هذه التأشيرات، معمول بها في الدولة الجارة، الإمارات، حيث يمكن التقدم بطلب الحصول على تأشيرات الدخول إليها من خلال المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الإماراتية، “الاتحاد للطيران”، و”طيران الإمارات”، و”فلاي دبي”، و”العربية للطيران”.

قال الشهراني إن “الخطوط الجوية السعودية” تواصل توسّعها محلياً ودولياً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وأهدافها للوصول بعدد زوار السعودية إلى 100 مليون زائر سنوياً. وفي هذا الصدد، كشف أن الشركة ستتسلّم خلال العام الجاري، 10 طائرات جديدة، بواقع 7 طائرات “إيرباص 321 نيو”، و3 طائرات “بوينغ” من طراز (10-787)، على أن تتسلّم عدداً أكبر من الطائرات في السنوات المقبلة.

توسع محلي ودولي وزيادة في الأسطول

كانت “الخطوط الجوية السعودية” قد أعلنت في نوفمبر، أنها تستهدف زيادة أسطولها إلى 250 طائرة بحلول عام 2030، بإضافة نحو 100 طائرة، مع تجديد جزء كبير من أسطولها المكون من 150 طائرة. أشارت إلى أنَّ معظم المتطلبات للطائرات ذات الممر المزدوج؛ على الرغم من أنَّ خيارات الهياكل الضيقة من طراز “إيرباص”، يمكن تحويلها إلى طلبات مؤكدة.

على صعيد أرقام النمو، أشار الشهراني إلى أن عام 2022 كان استثنائياً بالنسبة إلى “الخطوط السعودية”، إذ لم تكتفِ باستعادة الوجهات التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا خلال السنوات الماضية كما تفعل معظم شركات الطيران العالمية، بل توسّعت كذلك عبر تدشين وجهات جديدة.

قال الشهراني إن برنامج “تذكرتك تأشيرة” يتطلب الاستعداد جيداً لمقابلة الطلب الكبير المتوقع، ومن هنا، تنوي الشركة زيادة الرحلات الدولية بنسبة 40% خلال العام الجاري، إضافة إلى توفير 500 مقعد إضافياً على الرحلات الداخلية.

تعتبر “الخطوط الجوية السعودية” أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستثمر في النقل الجوي المستدام، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لشراء 100 طائرة كهربائية بالكامل من شركة “ليليام” (Lilium)، والتي تتميز بعدم وجود انبعاثات تشغيلية.