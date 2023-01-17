صورة أرشيفية

إيران تجري مناورة بحرية باستخدام صواريخ كروز وطائرات مسيرة

17 يناير، 2023
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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء إجراء مناورة بحرية استخدمت خلالها صواريخ كروز بحرية وطائرات مسيرة هجومية.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي تنكسيري قوله إنه “تم خلال هذه المناورة استخدام مختلف صواريخ كروز البحرية وطائرات قاذفة من دون طيار بالاضافة إلى الزوارق السريعة الحاملة للصواريخ”.

وذكر أنه تم “بنجاح” تنفيذ جميع المراحل العملياتية التي تم التخطيط لها سابقا ومن خلال جدول زمني محدد.

وأضاف أن المناورة شهدت أيضا التمرين على زرع الألغام في منطقة العمليات وكثافة النيران واستخدام أسلحة ذكية تحت الماء إضافة إلى تدمير القواعد والمنشآت للعدو الافتراضي.

وتجري إيران سنويا عدة مناورات عسكرية بهدف اختبار معداتها الحربية بمشاركة جميع القطاعات البرية والبحرية والجوية بهدف تعزيز قدراتها القتالية والدفاعية.

المصدر
كونا
الوسوم
17 يناير، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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