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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب الخليل

17 يناير، 2023
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استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بعد استهدافه قرب بلدة (حلحول) شمال مدينة (الخليل) في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها رسميا باستشهاد الشاب الفلسطيني حمدي أبو دية (40 عاما) برصاص قوات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري شمال بلدة (حلحول) أطلقت النار على مركبة أبو دية فأصيب بجروح خطيرة ومنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه.

من جهتها قالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهيد أبو دية هو ضابط في أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وباستشهاد أبو دية يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 15 شهيدا من بينهم أربعة أطفال.

المصدر
كونا
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17 يناير، 2023
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