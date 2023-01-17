“الخطوط الكويتية” تبدأ تشغيل رحلاتها التجارية إلى أثينا وميكانوس في 14 يونيو المقبل

“الخطوط الكويتية” تبدأ تشغيل رحلاتها التجارية إلى أثينا وميكانوس في 14 يونيو المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى كل من مدينتي أثنيا وميكانوس باليونان بواقع رحلة واحدة في الاسبوع لكل منها اعتبارا من 14 يونيو المقبل استعدادا لموسم صيف 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه يمكن للعملاء تنفيذ حجوزاتهم إلى الوجهتين اعتبارا من يوم غد الأربعاء مبينا أنه تم اختيار طائرة إيرباص (ايه 320 نيو) للوجهتين لما تتمتع به الطائرة من مزايا.

وأضاف رزوقي أن اختيار وجهتي أثينا وميكانوس جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها إذ ان اختيارها يأتي مكملا للخطط التي وضعتها (الكويتية) في توسيع شبكة خطوطها مشيرا إلى أن الوجهتين تتمتعان بمعالم سياحية جاذبة وأماكن تراثية وتاريخية وثقافية.

وأوضح أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز لافتا إلى أنها تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع لتلبية احتياجاتهم في السفر وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.

من جانبه قال السفير اليوناني لدى الكويت كونستانتينوس بيبيريجوس وفق البيان إن إطلاق وجهتي (أثينا وميكانوس) تعد جزءا هاما ضمن التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية اليونان مبينا أنها تسهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين.

وأضاف بيبيريجوس أن هاتين الوجهتين تسهلان على الركاب السفر من اليونان وإليها عبر الرحلات المباشرة مشيرا إلى أن الوجهتين تمنحان المسافرين الفرصة للتعرف على تاريخ اليونان وثقافاته المتعددة والاستمتاع بقضاء العطلات والتمتع بالعديد من البرامج الترفيهية.

يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.