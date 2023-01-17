الخالد: منتسبو الجيش يحظون بإهتمام ورعاية القيادة السياسية

أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأن منتسبي الجيش الكويتي يحظون باهتمامٍ ورعايةٍ سامية من القيادة السياسية تقديراً منها لدورهم المشرف في الدفاع عن تراب وطننا الغالي وحماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء تصريح معاليه خلال رعايته وحضوره صباح اليوم الثلاثاء مراسم ترقية الضباط من الدفعة (27) من رتبة ” عقيد ” إلى رتبة “عميد” حيث بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري بعدها قلد معاليه الضباط رتبهم الجديدة ووجه لهم كلمةً نقل خلالها تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم بهذه المناسبة كما هنأهم معاليه على نيلهم لهذه الثقة الغالية.

وقد أكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومتابعته لشؤون أبنائه منتسبي القوات المسلحة ودعوته الدائمة إلى ضرورة العمل على إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم والسعي إلى رفع روحهم المعنوية وهو الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الارتقاء بمستوى وكفاءة أدائهم.

كما شدد معاليه في كلمته على أن الترقيات حقٌ من الحقوق الأصيلة لمنتسبي القوات المسلحة، يحرص على الالتزام بها وإعتمادها في مواعيدها، وبناءاً على ذلك فقد تم إلغاء المادة المقيدة لتوقيتات الترقية في أحكام خدمة الضباط بالجيش الكويتي، والتي حددت الترقيات بشهري يونيو وديسمبر من كل عام لتصبح الترقية مرتبطة باستكمال المدة القانونية المقررة للبقاء في الرتبة، دون تأخير أو تسويف أو تعطيل، سعياً إلى إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وضماناً لتحقيق العدل والمساواة بين جميع منتسبي القوات المسلحة، الذين هم حماة الوطن وسده المنيع في مواجهة مختلف التحديات والظروف والأزمات.

مضيفاً بأن آمال وطموحات الوطن تقع على عاتق أبنائه المخلصين، داعياً الضباط المرقين بأن يكونوا أهلاً لتحمل مسؤولياتهم القيادية، مستشعرين لأهميتها، مستعدين للقيام بواجباتها، واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل لأجلها، كما حثهم على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ودعم الكفاءات من منتسبي وحداتهم بالتشجيع والتحفيز، والعدل بينهم ومنحهم كامل حقوقهم، فالله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم عن أي تقصير أو إهمالٍ أو ظلمٍ قد يقع منهم تجاه مرؤوسيهم، فعليهم بحسن التوجيه، وجدية المتابعة والنصح لهم والتوضيح، والحرص على إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وفق خططٍ وبرامج مدروسةٍ وشاملةٍ.

وفي ختام مراسم الترقية أوصى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الضباط المرقين بضرورة المحافظة والتقيد بتعليمات قياداتهم، والعمل بكل جديةٍ وإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتطوير لوحدات الجيش الكويتي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهم ووفقهم لما يحبه ويرضاه.

حضر مراسم التقليد سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال حضوره مراسيم ترقية الدفعة 27 من رتبة عقيد إلى رتبة عميد

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال حضوره مراسيم ترقية الدفعة 27 من رتبة عقيد إلى رتبة عميد

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال حضوره مراسيم ترقية الدفعة 27 من رتبة عقيد إلى رتبة عميد