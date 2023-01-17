“الداخلية”: التعامل بشكل فوري مع هبوط باحدى الطرق بين ميناء عبدالله والشعيبة بالتعاون مع “الأشغال”

“الداخلية”: التعامل بشكل فوري مع هبوط باحدى الطرق بين ميناء عبدالله والشعيبة بالتعاون مع “الأشغال”

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة تعامل بشكل فوري مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود هبوط باحدى الطرق (الشارع الفاصل بين ميناء عبدالله والشعيبة)، حيث جاري عمل الإجراء اللازم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

وناشدت الإدارة جميع قائدي المركبات الي ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطريق على هاتف الطوارئ (112) وذلك لانتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية.