التعامل مع هبوط أرضي باحدى الطرق بين ميناء عبدالله والشعيبة

“الداخلية”: التعامل بشكل فوري مع هبوط باحدى الطرق بين ميناء عبدالله والشعيبة بالتعاون مع “الأشغال”

17 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة تعامل بشكل فوري مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود هبوط باحدى الطرق (الشارع الفاصل بين ميناء عبدالله والشعيبة)، حيث جاري عمل الإجراء اللازم حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

وناشدت الإدارة جميع قائدي المركبات الي ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطريق على هاتف الطوارئ (112) وذلك لانتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية.

المصدر
وزارة الداخلية
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17 يناير، 2023
0 103 أقل من دقيقة

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