وزارة الصحة: تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض صحة الكويت الـ11 “كويت ميديكا”

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صحة الكويت ال11 (كويت ميديكا) غدا الاربعاء ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة ومستشفيات محلية وعالمية للتعرف على أحدث المنتجات والخدمات في مجال القطاع الصحي.

وقالت المنسق العام للمؤتمر ايمان خلف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي سيفتتحه وزير الصحة الدكتور احمد العوضي ستشارك فيه عدد من الدول منها بريطانيا وتركيا والإمارات والاردن وتايلند الى جانب مشاركة وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى شركة نفط الكويت.

وأوضحت أن المؤتمر سيستعرض خطط الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الصحية اضافة الى إقامة محاضرات لعدد من الخبراء والمختصين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية مشيرة الى تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر يحتوي على أكبر تجمع للمستشفيات المتميزة والشركات المتخصصة في المجال الطبي.

واضافت أن المعرض سيوفر فرصة مناسبة لكافة المستشفيات لعرض منتجاتها وخدماتها في قطاع الخدمات الصحية والالتقاء مباشرة مع المستفيدين والمسؤولين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكدت خلف أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها وزارة الصحة لتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآتها ومرافقها من أجل رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لافتة إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في إنجاح المشاريع الحكومية في القطاع الصحي.

وأفادت بأن ورش العمل المزمع عقدها على هامش فعاليات المعرض تهدف إلى الاسهام في تطوير الخدمات الصحية الخاصة عبر الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية للمستشفيات العالمية المتميزة في مجال تبادل الزيارات وتدريب الأطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم الفني بين المستشفيات المحلية ونظيراتها في الدول المتقدمة.

وذكرت أنه سيتم توزيع جائزة نجمة السلامة في الجودة الصحية على المستشفيات الفائزة خلال افتتاح المؤتمر والتي تنظمها إدارة الجودة والاعتراف في وزارة الصحة.

المنسق العام للمؤتمر ايمان خلف