وزارة الداخلية

“الداخلية”: تحرير 84 مخالفة لسائقي توصيل طلبات لم يلتزموا بالاشتراطات المرورية

17 يناير، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في التصدي للمخالفين ورصد المخالفات وتحقيق الانضباط المروري من خلال تنفيذ الحملات المرورية بجميع مناطق البلاد حيث تم تحرير 84 مخالفة متنوعة لسائقي توصيل الطالبات في عدد من المناطق بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات المرورية.

وقالت الإدارة أن أبرز تلك المخالفات (عدم ارتداء الخوذة – عدم وضع شريط لاصق – عدم حمل تصريح إعلان – عدم الالتزام بالسير في الحارة اليمنى – مخالفة السير على جسر المشاه).

وأوضحت الإدارة أن جهود قطاع المرور والعمليات متواصلة من أجل تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المرورية حفاظا على سلامة الجميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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17 يناير، 2023
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