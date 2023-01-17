“الأشغال”: فرق الطوارئ استطاعت السيطرة على الوضع و لم يتم إغلاق لأي من الطرق الداخلية أو الرئيسية بسبب الأمطار

“الأشغال”: فرق الطوارئ استطاعت السيطرة على الوضع و لم يتم إغلاق لأي من الطرق الداخلية أو الرئيسية بسبب الأمطار

قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الصالح، ان البلاد تعرضت لهطول امطار الخير منذ الساعة الحادية عشرة من مساء امس الإثنين، واتسمت هذه الأمطار بغزارتها خلال فترة قصيرة حيث بلغت50-40 ملم وهذا يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار.

وأوضح الصالح في تصريح صحافي اليوم، إن أمطارا أمس واليوم كانت أمطار غزيرة في وقت قصير تفوق القدرة الاستيعابية للشبكة، ولكن بحمد الله استطاعت فرق الطوارئ التابعة لقطاع هندسة الصيانة بالوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من السيطرة على الوضع فلم يتم إغلاق لأي من الطرق الداخلية أو الرئيسية فيما عدا بعض الحارات على يمين الطريق التي تتعامل معها حاليا فرق الطوارئ من خلال سحب كميات المياه لعدم إعاقة حركة السير على هذه الطرق، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق لأي طرق.

وأكد الصالح على المتابعة الحثيثة للحالة المطرية من قبل وزيرة الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز ووكيل الوزارة م. مي المسعد وجميع القياديين في القطاعات المعنية بالوزارة لمنع حدوث أي أضرار قد تنجم عن الحالة المطرية بسبب تجمعات المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، منوها إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذه الحالة المطرية الاستثنائية.