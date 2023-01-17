السفير نواف العنزي يقدم أوراق اعتماده الى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قدم السفير نواف نافع العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ.

وذكرت بعثة دولة الكويت لدى الحلف في بيان صحفي تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان السفير العنزي قدم اوراق اعتماده مساء أمس الاثنين لينس شتولتنبرغ في مقر حلف الناتو.

ووفقا للبيان نقل السفير الكويتي تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى الأمين العام للحلف شتولتبرغ معربا عن تطلع الكويت الى تعزيز العلاقات الثنائية مع الحلف على مختلف الأصعدة.

من جانبه اعرب الأمين العام للحلف عن تقديره لدور دولة الكويت وجهودها الواضحة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وامتنانه لكافة أوجه الدعم الذي قدمته دولة الكويت إلى حلف الناتو مشيرا الى استضافة وتشغيل دولة الكويت مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون.