رئيسة البرلمان الأوروبي تكشف عن إجراءات لتعزيز نزاهة البرلمان واستقلاله ومساءلة أعضائه

أطلعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا البرلمان الأوروبي مساء اليوم الإثنين على الإجراءات التي يجرى اتخاذها حاليا من أجل تعزيز نزاهة البرلمان واستقلاله ومساءلة أعضائه.

وذكرت ميتسولا أمام جلسة للبرلمان في مدينة (ستراسبورغ) الفرنسية أن “أحداث الشهر الماضي أدت إلى الحاجة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثلهم.. يجب أن نعترف بهذا” مضيفة أن “المواطنين طالبوا أخيرا بالمساءلة والنزاهة” وذلك في إشارة منها إلى قضية “فساد” هزت البرلمان الأوروبي أخيرا.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق مع قادة المجموعات السياسية بالبرلمان على “نهج الخطوة الأولى بشأن عدد من النقاط التي يمكن أن تقطع شوطا طويلا” وأكدت أن “هذه هي البداية وليست النهاية حيث سنبدأ بالتدابير التي يمكننا تنفيذها بسرعة أثناء بدء عملية الإصلاح على المدى الطويل” مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “المشاورات ستستمر في جميع المجالات”.

وقالت ميتسولا “سنطبق القواعد التي لا تسمح بأي أنشطة يمكن أن تحدث ارتباكا مع أنشطة البرلمان الأوروبي الرسمية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع دول ثالثة” كما أشارت إلى “أننا سنعزز الإجراءات لتعزيز مكافحة الفساد وكيفية التصدي للتدخل الأجنبي”.

كما كشفت عن أن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو والنائب البلجيكي مارك تارابيلا مؤكدة أن هذا الطلب سيحال إلى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وأعلنت ميتسولا كذلك أن البرلمان الأوروبي سيجري بعد غد الأربعاء انتخابات لاختيار نائب رئيس جديد للبرلمان ليحل محل النائبة اليونانية السابقة إيفا كايلي.

وفيما يتعلق بإيران كررت ميتسولا دعوة البرلمان الأوروبي للمجتمع الدولي إلى “الرد بقوة” على النظام الإيراني مضيفة أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والإعدامات”.

على جانب آخر أشارت ميتسولا إلى أنه في أعقاب سلسلة الضربات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية فإن “أوروبا ستواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني والمالي والعسكري لأوكرانيا”.