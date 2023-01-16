مضيق البوسفور

استئناف حركة السفن في مضيق البوسفور من جديد

16 يناير، 2023
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استأنفت حركة المرور في مضيق البوسفور مساء اليوم الإثنين بعد تعليقها صباحا بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وذكرت وكالة (اناضول) التركية للانباء ان جهود سحب سفينة الشحن التي تحمل اسم (MKK-1) وترفع علم بالا استكملت بعد جنوحها نحو البر في البوسفور قبالة منطقة “بي كوز” في إسطنبول.

وأشارت الوكالة الى ان السلطات فتحت المرور باتجاهي الشمال والجنوب بعد تعليقه خلال محاولة إخراج سفينة الشحن.

يذكر أن سفن الشحن تبحر من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب والمواد الغذائية الذي تم توقيعه في يوليو 2022 بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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